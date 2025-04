Григор с успешен старт на сезона на клей - би чилиец в два сета в Монте Карло

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се класира за втория кръг на турнира от сериите "Мастърс" на червени кортове в Монте Карло с награден фонд 6 128 940 евро. Надпреварата продължава до 13 април.

В първия си мач на клей за сезона Димитров се наложи над чилиеца Николас Хари с 6:3, 6:4 за час и 47 минути игра.

Coming through in two ✌️ @GrigorDimitrov defeats Jarry 6-3 6-4 to advance into Round 2 #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/2zjezZxYGE