Гърция потвърждава подкрепата си за европейския път на Северна Македония

Министърът на външните работи на Гърция Йоргос Герапетритис, говорейки по време на съвместна пресконференция в Атина със своя колега от Северна Македония Тимчо Муцунски, също призова за пълно, последователно и добросъвестно прилагане на Преспанското споразумение, съобщава To Vima.

Същевременно Герепетритис потвърди подкрепата на Гърция за „европейския път на Северна Македония, основан на установените условия и принципа на собствените заслуги, с особен акцент върху основите“.

Цялото му изявление гласи:

„Уважаеми министър, скъпи Тимчо,“

Удоволствие е да Ви приветствам в Атина, тъй като ние продължаваме да насърчаваме нашите съседски отношения. Имахме възможността да обсъдим откровено и да обменим мнения по различни въпроси от взаимен интерес.

Обсъдихме състоянието на двустранните ни отношения и се съгласихме да проучим начини за задълбочаване на сътрудничеството в бъдеще. Обединени от географията, нашите нации стоят рамо до рамо, готови да си помагат и да се подкрепят взаимно във времена на нужда, като например по време на хуманитарни бедствия. Актовете на солидарност укрепват доверието ни и сближават народите ни.

Гърция силно подкрепи присъединяването на Северна Македония към НАТО през 2020 г. като пълноправен член и ние желаем да засилим взаимодействието си в рамките на Алианса.

От 2003 г., когато беше приета историческата Солунска програма, Гърция е начело на усилията за ускоряване на интеграцията на Западните Балкани в Европейския съюз. Ще продължим да подкрепяме европейската перспектива на региона, да укрепваме регионалната стабилност и да насърчаваме сътрудничеството и просперитета.

Бих искал да повторя подкрепата на Гърция за напредъка на Северна Македония по европейския път, основан на установените условия и принципа на собствените заслуги, с особен акцент върху основите.

В тази връзка, позволете ми да подчертая изключителната важност на пълното, последователно и добросъвестно прилагане на Преспанското споразумение, включително използването erga omnes на конституционното име на страната.

Гърция и Северна Македония са установили силно сътрудничество в различни области, включително икономиката, търговията, инвестициите и проектите за взаимосвързаност, свързани с транспортните и енергийните мрежи. Договорихме се да засилим взаимноизгодното си двустранно сътрудничество в тези сектори, включително чрез „Плана на ЕС за растеж за Западните Балкани“.

Чрез своята критична енергийна инфраструктура Гърция може да служи като енергиен център в Югоизточна Европа и да допринесе значително за енергийната диверсификация и устойчивост на Европа. Водещи проекти в енергийния сектор, като например междусистемната газова връзка Гърция-Северна Македония, допринасят значително за постигането на тази цел.

Уважаеми министър,

Поддържането и запазването на международния ред, основан на правила, е наложително в условията на възникващи асиметрични предизвикателства и заплахи.

В този ключов момент, белязан от нестабилност, въоръжени конфликти и граждански размирици, е от съществено значение да се придържаме към международното право. Трябва да останем ангажирани със спазването на основните принципи на Устава на ООН и да проявяваме бдителност.

Като избран член на Съвета за сигурност на ООН, Гърция си сътрудничи с всички държави членки, включително Северна Македония, за постигане на целите за международен мир и сигурност.

Очаквам с нетърпение, скъпи колега, скъпи приятелю, да продължим да работим с Вас за по-нататъшно засилване на нашето сътрудничество, както на двустранно, така и на многостранно ниво.

С тези мисли, бих искал отново да те приветствам, скъпи Тимчо, в Атина.”

