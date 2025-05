Десет руски бомбардировача Ту-95 са нанесли масиран удар с крилати ракети по Украйна

В ранните часове днес руските Въздушно-космически сили са разположили 10 стратегически бомбардировача Ту-95МСМ за мащабни удари с крилати ракети Х-101 по украински цели, съобщава Military Watch.

Шест от бомбардировачите излетяха от авиобаза Оленя на полуостров Кола, близо до финландската граница, а други четири излетяха от авиобаза Енгелс в Централна Русия, източно от Саратов. Ракетите бяха засечени да навлизат в Харковска област, където руските сухопътни сили бяха разширени с десетки хиляди военнослужещи през последните дни, преди да преминат над Суми и Полтавска област и да се насочат към столицата Киев.

Several Kh-101 cruise missiles launched from Russian Tupolev Tu-95MS strategic bombers entered the Ukrainian airspace and are flying towards their targets. pic.twitter.com/guMkamhbLq