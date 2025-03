Джокович обяви кой е най-добрият тенисист за всички времена

Има дългогодишен дебат за това кой е най-добрият тенисист на всички времена, като Роджър Федерер, Рафа Надал и Новак Джокович имат много фенове по света и са в постоянен "спор" кой от тях е по-добрият. Преди началото на Мастърса в Маями сръбският ас говори пред DAZN по темата и окончателно сложи край на дилемите кой според него превъзхожда останалите.

На първо място според него е Рафаел Надал, следван от Роджър Федерер, след това той постави неговият идол Пийт Сампрас, а на четвърто място е Андре Агаси. Сърбинът затвори своя топ 5 с настоящия си треньор Анди Мъри.

Джокович очаква с нетърпение първата си поява в Маями след шестгодишна пауза. Той изигра последния си мач преди десетина дни в Индиън Уелс, когато загуби сензационно от Ван де Зандсхулп във втория кръг и не е печелил титла от ноември 2023 г.

