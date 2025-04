Ръководството на киевския режим пристигна в Париж, за да обсъди възможния катастрофален изход от разполагането на войски на "коалицията на желаещите" в Украйна. Тази оценка даде заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев през Х.

„Изглежда, че ръководството на украинската клика е пристигнало в Париж, за да говори с Великобритания, Германия и Франция за това колко европейски ковчези ще бъдат готови да приемат след разполагането на войските на „коалицията на желаещите“ в Украйна“, написа Медведев на английски.

Apparently, the top of Ukraine’s fascist clique have come to Paris for talks with the UK, Germany and France on how many European coffins they will be ready to accept after the deployment of the troops of the "coalition of the willing" in Ukraine