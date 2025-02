Добри новини за състоянието на папа Франциск, но "прогнозата остава запазена"

"Папа Франциск продължава да показва признаци на подобрение, като проблемите с бъбреците му отшумяват. Скорошната компютърна томография потвърди нормална прогресия на белодробното му възпаление и кръвните му изследвания дадоха добри резултати. Следобед той поднови работата си. Прогнозата за състоянието му обаче остава непроменена".

Такава е актуалната информацията за състоянието на папата към сряда вечерта на 26 февруари 2025 година.

Пресслужбата на Светия престол предостави следната информация за здравето на 88-годишния понтифекс.

"Състоянието на Светия отец показа леко допълнително подобрение през последните 24 часа. Леката бъбречна недостатъчност, наблюдавана през последните дни, отшумя. Компютърната томография на гръдния кош, извършена снощи, показа нормална прогресия на възпалението на белите дробове. Извършените днес кръвни изследвания потвърдиха подобрението, наблюдавано вчера.

Светият отец остава на терапия с кислород с висок поток, но днес не е имал респираторни епизоди, подобни на астма. Продължава респираторната физиотерапия. Въпреки лекото подобрение, прогнозата остава запазена.

Тази сутрин светият отец прие Евхаристията, а следобед поднови работата си", съобщава Vatican News.

