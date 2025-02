AP: Папа Франциск седеше в кресло, докато аржентинците се молеха за неговото възстановяване

Папа Франциск седеше изправен в кресло и получаваше терапия за двойна пневмония в сряда, съобщи Ватикана, докато аржентинци и римляни се събраха в Буенос Айрес и във Вечния град, за да се молят за неговото възстановяване. Папата обаче остава в критично състояние, съобщава AP.

Ватиканът каза, че се надява да получи информация по-късно през деня за резултатите от компютърна томография, направена във вторник вечерта, за да провери състоянието на сложната белодробна инфекция, която го държи на легло в болница от 14 февруари.

Ватиканът уточни, че папа Франциск е прекарал спокойна нощ и е бил буден, седнал в креслото си, получавайки терапия. Лекарите казаха, че той не е извън опасност, но не е имал нови респираторни кризи от събота.

Междувременно деканът на колегията на кардиналите беше определен да ръководи молитвеното бдение на Ватикана на площад "Свети Петър" в сряда вечерта.

"Нека нашата молитва бъде глътка въздух, от която се нуждаят дробовете на папа Франциск. Имаме голяма нужда от вас", каза архиепископът на Буенос Айрес, Хорхе Игнасио Гарсия Куерва, по време на проповедта за литургията на открито, проведена под ясно небе след ден на проливен дъжд, предава Vatican News.

Crowds gathered to pray for Pope Francis' health in Plaza Constitución in Buenos Aires, where Jorge Bergoglio had often presided over celebrations when he was Archbishop of the Argentine city.https://t.co/O1AFJMVxQX