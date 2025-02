Държавният секретар Марко Рубио за преговорите в Рияд: Днес е първата стъпка от едно дълго и трудно, но важно пътуване

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също даде своя коментар след края на срещата с руските делегати в Рияд.

По време на пресконференция след разговорите той каза, че "никой не е изолиран ", адресирайки факта, че Украйна и представители на ЕС не присъстваха на срещата.

По думите му от тези разговори могат да се появят „някои много положителни неща за Съединените щати, за Европа, за Украйна, за света“ – „но първо започва с края на този конфликт“, като според него това са неща, които се случват чрез "твърда и трудна дипломация в затворени помещения за определен период от време".

„За да приключи един конфликт, всички в този конфликт трябва да го приемат, трябва да е приемливо за тях“, каза той.

Рубио добави, че „целта на днешната среща“ е била да се проследи телефонният разговор, който президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе с президента на Русия Владимир Путин миналата седмица и „да се установят тези линии за комуникация“.

„Днес е първата стъпка от едно дълго и трудно, но важно пътуване", отбеляза той и не пропусна да похвали президента на САЩ:

„Само за няколко месеца президентът Тръмп измести целия глобален разговор не от това дали войната ще свърши, а как точно ще свърши. Само президентът Тръмп успя да направи това“, каза Рубио след разговори с руски официални лица в Рияд.

Secretary of State Marco Rubio: “No one else has been able to bring something together like what we saw today because Trump is the only leader in the world that can... The only thing President Trump is trying to do is bring about peace.”



