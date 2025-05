Единственият, който вдигна 4 титли с Наполи

Наполи е шампион за четвърти път в своята история. Празненствата в Неапол започнаха в петък вечер още в минутите преди последния съдийски сигнал при 2:0 над Каляри и ще продължат...вероятно до края на лятото. За втори път в последните 3 сезона Скудетото поема към Южна Италия.

През 2023-а приключи голямото чакане на "Диего Армандо Марадона", след като Лучано Спалети донесе първи шампионски трофей след 33-годишна пауза. В своята история, Наполи бе ставал шампион само още два пъти - през 1986–87, както и през 1989–90.

Едва ли обаче мнозина са наясно, че въпреки големия период между отделните трофеи, има човек, който е бил част от триумфа във всеки един от случаите. Това е Томазо Стараче. Да, той никога не е вкарвал с небесносинята фланелка, не е асистирал, дори не е стъпвал на терена. Но е със статут на любимец и цял Неапол го познава.

Of course Tommaso Starace had to bring Diletta Leotta, Ciro Ferrara, Massimo Ambrosini, and special guest Salvatore Esposito some espresso before yesterday’s Napoli-Juventus game. 🇮🇹 ☕️ (🎥 | . @DAZN_IT ) pic.twitter.com/rOa3hMPEQb

От 45 години Томазо е домакин и господар в съблекалнята на "Диего Марадона". Негов емблематичен ход е и правенето на кафе. Казват, че никой друг не го приготвя като него. Сервирал е от горещата напитка както на Марадона и Карека, Чиро Ферара, така и на Дрис Мертенс, Виктор Осимен, а сега и на Ромелу Лукаку. Често подава чаша кафе дори на репортерите около страничната линия по време на живите им предавания. Томазо винаги е усмихнат и е царят на купона. Затова е и любимец не само на феновете, но и на самите футболисти.

Той е човек с голяма чест и елегантност, който по свой собствен малък начин направи Наполи велик.

⭐️ Tommaso Starace - SSC Napoli icon



Club employee for 45 years



One of the nicest men in football (see how he serves espresso to the camera man)



Heartbeat of the club



If Napoli win the scudetto, it’s for him 💪

pic.twitter.com/myAhMXfMoE