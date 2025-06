Ето при какви условия Москва ще се съгласи на пълно прекратяване на огъня в Украйна (ДОКУМЕНТ)

Москва ще се съгласи на пълно прекратяване на огъня само ако украинските войски се изтеглят от четирите региона, които Русия частично контролира.

Това става ясно от преговорен документ, публикуван от руските държавни информационни агенции, цитирани от АФП.

Ето и какви са останалите искания на Русия:

Информацията идва след края на втория кръг преговори между делегации на Русия и Украйна в Истанбул.

Меморандумът беше предаден на Украйна по време на преговорите и потвърди максималистките претенции на Русия към четирите частично окупирани украински области - Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска.

Russia has given its conditions to Ukraine to end the War and separate conditions to begin a 30 day ceasefire.



Crimea, Donbass, Kherson, Zaporozhye be internationally recognized as Russian



-Ukraine doesn’t join NATO or any military bloc



Ukraine holds electioms.



Zelensky… pic.twitter.com/nOtWgF3L6b