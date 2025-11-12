Ефективността на украинската ПВО срещу руски дронове и ракети намалява

Още по темата: НАТО начерта червената линия: без пряк сблъсък с Русия за Украйна 11.11.2025 09:51

Русия и Украйна си разменят нощни и все по-засилващи се въздушни атаки

Според украинските военновъздушни сили, ефективността на системите им за противовъздушна отбрана продължава да намалява. През октомври украинските сили успяха да прехванат само малък брой руски дронове. Тази цифра е най-ниската от началото на годината, съобщава ABC News.

Процентът на унищожените ракети също спадна, достигайки най-ниското си ниво от април. Експертите отдават това на няколко фактора. Русия увеличава интензивността и мащаба на атаките си, като едновременно с това подобрява характеристиките на своите дронове и ракети.

Украинските сили са изправени пред недостиг на противовъздушни ракети

и изтощение на личния състав. Анализаторите отбелязват, че скъпите западно произведени прехващачи не винаги са ефективни срещу евтини цели с голям обем.

Процентът на прихващане на дронове през октомври е най-ниският до момента за 2025 г. Месечните нива на успех на Украйна в справянето с руски дронове са намалели от над 90% в началото на тази година до около или малко над 85% през август и септември.

Процентът на прихващане не разказва цялата история на конфликта, но предлага поглед върху ключов текущ аспект от войната, тъй като както Москва, така и Киев се стремят да отслабят решимостта, военно-промишления капацитет и преговорните позиции на другия.

Докато изтощителните ежедневни боеве продължават по цялата фронтова линия, Русия и Украйна си разменят нощни и все по-засилващи се въздушни атаки. Нито една от страните не предоставя подробни данни за мащаба на атаките си или за целите си. И двете страни обаче предлагат ограничена информация за ежедневните си действия за противовъздушна отбрана.

Не е ясно какво стои зад намалените нива на прихващане от миналия месец. Военни анализатори, разговаряли с ABC News, предположиха, че може да има няколко фактора, които играят роля, включително драстично нарастващият брой дронове, изстрелвани от Русия, липсата на боеприпаси и може би времето. Украинските власти публикуваха само статистика, а не подробна разбивка на отбранителните действия.

Преди октомври най-ниският отчетен средномесечен процент на прихващане е бил през август, когато малко над 85% от руските плавателни съдове са били победени.

Междувременно, процентът на прихващане на ракети през октомври е най-ниският, регистриран от украинските военновъздушни сили от април насам.

От 270-те ракети, изстреляни в страната през октомври, 146 или 54% са били свалени или потушени, показват данните на военновъздушните сили.