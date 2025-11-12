Ефективността на украинската ПВО срещу руски дронове и ракети намалява

Според украинските военновъздушни сили, ефективността на системите им за противовъздушна отбрана продължава да намалява. През октомври украинските сили успяха да прехванат само малък брой руски дронове. Тази цифра е най-ниската от началото на годината, съобщава ABC News.
Процентът на унищожените ракети също спадна, достигайки най-ниското си ниво от април. Експертите отдават това на няколко фактора. Русия увеличава интензивността и мащаба на атаките си, като едновременно с това подобрява характеристиките на своите дронове и ракети.
Украинските сили са изправени пред недостиг на противовъздушни ракети
и изтощение на личния състав. Анализаторите отбелязват, че скъпите западно произведени прехващачи не винаги са ефективни срещу евтини цели с голям обем.
Процентът на прихващане на дронове през октомври е най-ниският до момента за 2025 г. Месечните нива на успех на Украйна в справянето с руски дронове са намалели от над 90% в началото на тази година до около или малко над 85% през август и септември.
Процентът на прихващане не разказва цялата история на конфликта, но предлага поглед върху ключов текущ аспект от войната, тъй като както Москва, така и Киев се стремят да отслабят решимостта, военно-промишления капацитет и преговорните позиции на другия.
Докато изтощителните ежедневни боеве продължават по цялата фронтова линия, Русия и Украйна си разменят нощни и все по-засилващи се въздушни атаки. Нито една от страните не предоставя подробни данни за мащаба на атаките си или за целите си. И двете страни обаче предлагат ограничена информация за ежедневните си действия за противовъздушна отбрана.
Не е ясно какво стои зад намалените нива на прихващане от миналия месец. Военни анализатори, разговаряли с ABC News, предположиха, че може да има няколко фактора, които играят роля, включително драстично нарастващият брой дронове, изстрелвани от Русия, липсата на боеприпаси и може би времето. Украинските власти публикуваха само статистика, а не подробна разбивка на отбранителните действия.
Преди октомври най-ниският отчетен средномесечен процент на прихващане е бил през август, когато малко над 85% от руските плавателни съдове са били победени.
Междувременно, процентът на прихващане на ракети през октомври е най-ниският, регистриран от украинските военновъздушни сили от април насам.
От 270-те ракети, изстреляни в страната през октомври, 146 или 54% са били свалени или потушени, показват данните на военновъздушните сили.