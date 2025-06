Желязков за трагедията в Грац: България е категорично солидарна с Австрия в този труден момент

"Дълбоко натъжени от трагичните новини от Грац. Сърцето ни е близо до семействата, приятелите, учениците и учителите, засегнати от този безсмислен акт на насилие. България е категорично солидарна с Австрия в този труден момент".

Това написа в профила си в социалната мрежа "Екс" премиерът Росен Желязков след стрелбата в австрийско училище.

Бивш ученик в училището в Грац отне живота на най-малко 10 души, а 28 са ранени, четирима от тях са в много тежко състояние.

Стрелбата е започнала около 10 ч. местно време. Сред жертвите има ученици и преподаватели. Осем от загиналите са ученици, включително и стрелецът. Загинал е и един възрастен, като не е ясно дали той е учител.

Преди минути се появи информация, че стрелецът е 22-годишен бивш ученик в училището. Тя все още не е потвърдена.

Deeply saddened by the tragic news from #Graz. Our hearts go out to the families, friends, students, and teachers affected by this senseless act of violence. Bulgaria stands firmly in solidarity with Austria during this difficult time. @_CStocker