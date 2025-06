10 са жертвите на стрелбата в Австрия, някои от убитите са били простреляни в главата (ВИДЕО)

Броят на жертвите в австрийския град Грац, в който ученик откри стрелба, се увеличил до десет, съобщи кметът на града Елке Кар за Австрийската прес агенция (APA).

Сред жертвите е и самият нападател. Той е открил огън в две класни стаи, след което се е заключил в тоалетната на учебното заведение, където се е самоубил.

По първоначална информация 28 души са откарани за лечение в болница. Най-малко четирима от тях са в изключително критично състояние. Някои от жертвите са били простреляни в главата.

Сред загиналите са ученици и един учител.

Министърът на външните работи Беате Майнл-Райзингер беше първият висш представител на австрийското правителство, който публично реагира на нападението. В публикация в X тя заяви, че новината „я е шокирала дълбоко“, наричайки я „неразбираема и непоносима“.

„Моите съболезнования и скръб са с жертвите и техните семейства. Никой не може да си представи страданието; като майка на три деца, това разбива сърцето ми“, добави тя.

