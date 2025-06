Стрелба в училище в Австрия: Най-малко петима са били убити от ученик, който се е самоубил (ВИДЕО)

Ученик е открил стрелба в училище в австрийския град Грац. По първоначална информация има пет жертви, а двама души са тежко ранени.

Сред тежко ранените са ученици и учители.

Австрийската обществена телевизия ORF съобщава, че мащабна полицейска операция е в ход почти час след стрелба в училище в Грац.

Situation in Graz, Austria right now after an armed attack in which 5 people have been kiIIed.

pic.twitter.com/n8uE7GuiVF