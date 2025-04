Защо най-вероятно Украйна стои зад убийството на генерал Ярослав Москалик? (ВИДЕО)

Убийството с кола бомба на руски генерал в Москва е второто нападение срещу висш военен офицер за четири месеца.

Разследващите са на мястото на инцидента и националният разследващ орган на Русия е образувал наказателно дело, съобщи говорителят Светлана Петренко. Тя също така потвърди, че експлозията е в резултат на самоделно устройство, пълно с шрапнели, което е било поставено в автомобила Фолксваген Голф на генерал Ярослав Москалик.

BREAKING:: A senior Russian military officer was just killed by a car bomb.



Yaroslav Moskalik, deputy chief of operations for Russia’s military General Staff, was killed in the explosion in the town of Balashikha.



