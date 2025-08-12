Заявки за стартови пакети евро дават търговците

Снабдяването на банките с единната валута започва от 1 ноември

От Министерството на финансите призоваха търговците да информират банките, с които работят, какви стартови пакети с евро ще са им необходими.

Снабдяването на банките с евровите монети с българска национална страна ще започне на 1 ноември, посочи зам.-министърът на финансите Методи Методиев:

“Тогава започва подзареждането на банките, пощите и търговците с банкноти и монети в евро. БНБ снабдява банките, а впоследствие банките снабдяват пощите и търговците, съгласно сключените между тях договорни споразумения. На 1 декември е другата важна дата, на която започва продажбата на стартовите комплекти с евромонети с българска страна”.

Към 31 юли от 265 общини 233 са привели своите нормативни документи в съответствие, най-вече за тези, свързани с местни данъци и такси, с това да могат да работят с евро от 1 януари 2026 г.

В началото на септември ще започне информационна кампания по места за въвеждането на еврото.

До датата на въвеждане на еврото снабдяване на търговците с банкноти и монети евро ще се извършва от банките. Това снабдяване ще се прави въз основа на договори, сключени между банките и търговците, посочват от БНБ като част от разяснителната кампания за влизане в еврозоната.