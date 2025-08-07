С 30 на сто нараства данък сгради в Стара Загора

Туристическият налог се увеличава с 20%

Очакваните приходи са около 2,4 млн. лв.

С 30% по-висок данък върху недвижимите имоти да плащат хората в Стара Загора, гласуваха на първо четене общинските съветници. Те приеха и определяне на по-високи размери на останалите данъци, уредени в нормативния акт (данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници).

Предложението, което бе внесено от местната администрация, предизвика над едночасов дебат, в който се включиха общинските съветници, кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров и заместник-кметът Светослав Колев. В крайна сметка предложението бе подкрепено от 29 общински съветници. “Против” гласуваха 13, а 5 с “въздържал се”. Промените в наредбата ще бъдат гласувани на второ четене в някое от следващите заседания на Общинския съвет до края на годината. Ако предложението бъде одобрено, предвиденото увеличение може да влезе в сила от 1 януари 2026 г.

Предвижда се увеличение на туристическия данък с около 20 процента. Този данък не е пипан от 2012 г. От администрацията отбелязаха, че очакваните приходи ще бъдат около 2 400 000 лева. Половината от тях ще се изразходват за ремонт и реконструкция на междублокови пространства, като за целта ще се сформира комисия с представители на Общински съвет и Общинската администрация, която да определя конкретните обекти за съответната бюджетна година. Останалата част от средствата ще се използват за текуща поддръжка на паркове, градини и други зелени площи.

В началото на извънредната сесия общинските съветници отложиха разискването на първо четене Наредбата за допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора. Точката бе оттеглена от местната администрация с мотив по-доброто є прецизиране и обществено обсъждане. Измененията в нея предвиждаха до 250 лева глоба за изхвърляне на боклуци на обществени места в Стара Загора.

Ако предложението бъде прието, минималната глоба за тези, които хвърлят извън кошовете и контейнерите хартии, опаковки, фасове, хранителни отпадъци и стъкла ще бъде 50 лв. Финансови наказания ще има и за обелки от семки, текстилни отпадъци, лекарства и медицински принадлежности.