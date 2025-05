Зеленски отговори на предложението на Путин за преки преговори на 15 май

"Прекратяването на огъня трябва да бъде първата стъпка към започване на преговори между Русия и Украйна."

Това написа украинският президент Володимир Зеленски в Telegram в отговор на предложението на руския му колега Владимир Путин за започване на преки преговори между Москва и Киев на 15 май в Истанбул, но без спиране на бойните действия.

Зеленски потвърди готовността на Украйна да се срещне с руски представители, но при условие за пълно прекратяване на огъня от 12 май.

„Няма смисъл да продължаваме убийствата дори за един ден. Очакваме Русия да потвърди прекратяване на огъня – пълно, трайно и надеждно – считано от утре, 12 май, и Украйна е готова да го посрещне“, написа той.

It is a positive sign that the Russians have finally begun to consider ending the war. The entire world has been waiting for this for a very long time. And the very first step in truly ending any war is a ceasefire.



