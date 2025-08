Италия строи най-дългия мост в света

В сряда правителството на Италия даде окончателно одобрение за изграждането на най-дългия мост в света, който ще свързва Сицилия с континенталната част на страната, въпреки екологичните, финансовите и други опасения, които го забавят от десетилетия, пише Reuters.

3,7-километровата (2,3 мили) конструкция, която ще счупи рекорда, държан в момента от турския мост Чанаккале през Дарданелите, се обсъжда поне от края на 60-те години на миналия век като инструмент за развитие на по-бедния юг на Италия.

Дясното правителство на министър-председателя Джорджия Мелони го превърна в приоритет и задели 13,5 млрд. евро (15,63 млрд. долара) през следващите 10 години за изграждането му и околните съоръжения.

🇮🇹🇪🇺| Messina Strait Bridge:

final approval to build the seismically challenging link between mainland Europe and Sicily.



The huge engineering project is expected to cost €13.5 billion, also partially covered by EU funds, and it should be completed by 2032.