Зеленски поиска лична среща с Путин

Украинският президент Володимир Зеленски предложи Кремъл да организира лична среща с руския президент Владимир Путин по въпроса за прекратяване на войната, „по всяко време“.

„Чуваме изявления от Русия и ако това е сигнал за сериозната им готовност да прекратят войната достойно и да установят наистина траен мир, а не просто опит да купят още време за войната и да отложат санкциите, то Украйна за пореден път потвърждава готовността си да се срещне на лидерско ниво по всяко време“, написа той в социалните мрежи.

Зеленски подчерта, че идеята за среща между ръководителите на двете страни е била предложена преди това от Съединените щати и че Украйна подкрепя това предложение.

„Украйна предлага да се премине от размяна на изявления и срещи на техническо ниво към ниво на разговори между лидерите. Америка предложи това. Украйна подкрепи това. Необходима е готовността на Русия“, заяви той.

По-рано на 1 август Владимир Путин изрази готовността на Москва да работи по въпроса за предоставяне на гаранции за сигурност на Русия и Украйна „в контекста на общоевропейската сигурност“.

Зеленски отбеляза, че Киев чува подобни сигнали и се надява, че това е „не просто опит за спечелване на повече време за война и забавяне на санкциите“, а усилие за спиране на инвазията и установяване на „истински траен мир“.

На 28 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви намаляване на крайния срок за ултиматума на Путин, който предвиждаше въвеждане на вторични санкции срещу Русия и нейните търговски партньори в случай на отказ да се спрат военните действия в Украйна. Първоначално Тръмп отдели 50 дни за това, сега последният ден за изпълнение на условията на Вашингтон е 8 август.

