Земетресение от 4.4 по Рихтер разтърси Италия, три плитки труса разлюляха Неапол

Много плитко земетресение с магнитуд 4.4 по скалата на Рихтер разлюля Южна Италия преди минути. Трусът е докладван като усетен от много хора на Апенините. Преди това е имало по-лек, като най-силният е последван и от друг с магнитуд от 3.5 по Рихтер.

Данните в сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC) показват, че най-мощното земетресение от 4.4 по Рихтер е регистрирано в 13:14 ч. на 13 май 2025 г. на 14 км югозападно от Неапол и на 179 км от столицата в Рим, като е отчетен на дълбочина от само три километра под земната повърхност.

Поредицата от земетресения е усетена най-осезаемо в Неапол.

"Първо по-слаб трус, последван от силен", "Силно и доста продължително", "Усети се много силно трептене", свидетелстват хората.

Към момента няма данни за пострадали хора и материални щети.

🔔#Earthquake (#terremoto) M4.4 occurred 12 km W of #Napoli (#Italy) 17 min ago (local time 12:07:44). More info at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/5tsJ3LpuPj

🖥https://t.co/wEC4gXxbUa pic.twitter.com/EN12tqhvyA