"Избягвайте конфронтация с протестиращите": МВнР предупреди българите във Великобритания и Северна Ирландия

Във връзка с масовите безредици на територията на отделни градове в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ситуационният център на Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани, намиращи се временно или постоянно в засегнатите райони да избягват места с масово струпване на хора.

МВнР призовава българските граждани стриктно да се придържат към указанията на местните власти и да избягват конфронтация с протестиращите. При необходимост от съдействие, съветваме незабавно да бъде установен контакт с българските дипломатически и консулски представителства в страната.

При нужда от съдействие българските граждани могат да се обръщат към Консулството на Република България в Единбург на телефонен номер 01315264910, както и на имейл адрес: [email protected] .

Съдействие може да бъде получено и от Посолството на Република България в Лондон, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на телефонен номер +44 2075813144, дежурен телефон в извънработно време +44 2075849400, както и на имейл адреси: [email protected] и [email protected] .

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg .

Какво се случи до момента?

Полицията е била атакувана с фойерверки, бутилки и тухли, след като насилието избухва за трета нощ в Северна Ирландия, предава BBC. Най-тежките безредици бяха в Балимина, но вълненията се разпространиха и в други градове в сряда вечерта. В Ларн маскирани младежи нападнаха център за отдих и го подпалиха. Центърът е предоставял спешен подслон на семейства след сблъсъците по-рано тази седмица, съобщиха от общината. Безредиците започнаха за първи път в понеделник след мирен протест заради предполагаемо сексуално посегателство в Балимена, графство Антрим. През първите две нощи на безредици 32 полицаи бяха ранени и шест души бяха арестувани. Полицията все още не е предоставила подробности за сряда вечер.

Демонстрациите бяха предизвикани от ареста на двама 14-годишни, обвинени в сексуално посегателство срещу тийнейджърка в Балимина. Обвиненията им бяха прочетени и преведени на румънски пред съда, но те отричат вината си.

"След като двама румънски тийнейджъри бяха обвинени в сексуално посегателство над 13-годишно местно момиче... местните жители излязоха на протест, само 2 седмици след като в същия район беше съобщено за друго сексуално посегателство", пише потребител в платформата Х, който публикува и видео от мястото на бруталните сцени.

🇬🇧More anti rape gang riots last night across British Northern Ireland 🔥 Another 10 houses were destroyed as angry patriots attempt to clear many areas of immigrants Police use Plastic bullets, Water cannon as more towns are affected. Time to stand with together for Christ pic.twitter.com/PANTgWAO3B

Scenes in ballymena northern Ireland



After two, romainian teenagers were charged with sexual assault on a 13 year old local girl..



locals took the streets to protest, just 2 weeks after another sexual assault was reported in the same area ! #Ballymena #northenireland pic.twitter.com/1n2YPCvYtl