Изложиха ковчега на папа Франциск в базиликата Свети Петър (СНИМКИ+ВИДЕО)

Ковчегът с тялото на папа Франциск е транспортиран от личната му резиденция Санта Марта, където той почина на 21 април, до базиликата Свети Петър.

Кардинал Камерленго Кевин Фарел, който ръководи погребалните ритуали, проведе заупокойната молитва преди пренасянето на тялото и започна литургията на словото в катедралата. На церемонията присъстват кардинали, архиепископи, епископи и църковни служители. Те преминаха в шествие през площада пред ковчега. На площада беше поставен почетен караул на швейцарската гвардия.

UPDATE Pope Francis's body arrived at Saint Peter's Basilica on Wednesday to lie in state before his weekend funeral. The late pope's open wooden coffin was carried by pallbearers the 500 metres (yards) from the Casa Santa Marta where he lived and died, behind a procession of… pic.twitter.com/IOmo3xqDLZ

Целият обред на сбогуване с понтифика е описан в специален документ, но Франциск направи някои промени в него по време на живота си, опростявайки процедурата.

HAPPENING NOW: The open coffin of the late Pope Francis is now at the Altar of the Confession of the St. Peter’s Basilica. A Liturgy of the Word will be presided by Camerlengo Cardinal Kevin Farrell. Cardinals, including Filipino Cardinal Antonio Tagle, are seen chanting a hymn. pic.twitter.com/9dJXgs1ZM6