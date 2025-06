Израел бомбардира иранския ядрен обект в Исфахан

Израел извърши мащабни удари по ядрени и военни обекти на Иран през нощта, като повреди ключова инфраструктура, съобщава The Times of Israel.

Сред тях са ядреният комплекс в Исфахан, съоръжения за производство на центрофуги и четири установки за изстрелване на балистични ракети със запалителни устройства.

“Overnight, we deepened the strike on the nuclear site in Isfahan and in western Iran. On the screen, you can see the site where reconversion of enriched uranium takes place. This is the stage following enrichment in the process of developing a nuclear weapon. We had already… pic.twitter.com/UbWO3M8PBV