Инфлацията в Гърция се е повишила до 2% през октомври

На месечна база инфлацията нарасна с 0,1%

Данни на Гръцкия статистически орган (ELSTAT) показаха в понеделник, че националният индекс на потребителските цени се е повишил с 2% през октомври, което е малко над темпа, регистриран през предходния месец – т.е. 1,9%, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

На месечна база инфлацията нарасна с 0,1% спрямо септември, докато в периода ноември 2024 г. – октомври 2025 г. индексът на потребителските цени се увеличи с 2,5%, което е спад спрямо 2,9% през предходните 12 месеца.