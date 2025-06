Иранската държавна телевизия съобщи за три жертви при израелския удар по сградата й

Иранската държавна телевизия съобщи днес за трима убити при израелския въздушен удар по нейната сграда вчера, съобщи Франс прес.

Жертвите са били служители на медията. Иранската държавна телевизия съобщи и за ранени, но не уточни броя им.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи осъди атаката, която според него издава "отчаянието на израелците".

The Israeli military struck the headquarters of Iranian state television in northern Tehran mid-broadcast on Monday. Footage shows an explosion tearing through the studio, sending a news presenter running for cover as debris falls into frame. https://t.co/QLZYw6UERK pic.twitter.com/nbSPDbKr7M