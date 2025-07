Иранският президент е бил ранен при израелския удар срещу Техеран на 16 юни

Иранският президент Масуд Пезешкиан и няколко други служители са получили леки наранявания на краката след израелската атака срещу сграда в Техеран, където се е провеждало заседание на Висшия съвет за национална сигурност. Това съобщава агенция Fars.

🚨 BREAKING — Iran’s Fars News Agency: Iranian President Pezeshkian suffered minor leg injuries during an Israeli attack that targeted the Supreme National Security Council on June 16. pic.twitter.com/grhNycKQfI