Иран и Израел продължиха да си разменят удари цяла нощ

Израел и Иран си размениха в ранните часове на днешния ден нови въздушни удари, след като Израел предприе най-голямата си офанзива срещу стария си враг, за да му попречи да разработи ядрено оръжие.

От снощи двете страни не спират да си разменят удари. По-рано израелската армия и ирански медии съобщиха, че Техеран е предприел поредна, четвърта вълна на атаки срещу Израел.

Двама души са били убити, а 19 ранени, след като иранска ракета удари близо до къщи Централен Израел.

Преди зазоряване Тел Авив и Йерусалим, двата най-големи града в Израел, бяха огласени от вой на сирени за въздушна тревога, което принуди жителите да се втурнат към бомбоубежищата. Военните съобщиха, че противовъздушната отбрана се е задействала, за да прехване ирански ракети.

"През последния час от Иран бяха изстреляни десетки ракети по Израел, някои от които бяха свалени", посочиха Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

Оттам допълниха, че спасителни екипи работят на редица места в страната, откъдето има постъпили данни за паднали снаряди. От страна на ЦАХАЛ засега няма коментари за жертви.

В иранската столица Техеран отекнаха поредица взривове, съобщиха местни медии.

Два снаряда удариха столичното международно летище Мехрабад, съобщава се и за избухнали пожари в района на аерогарата. Разположен близо до ключови за иранското ръководство обекти, комплексът на летището включва и военновъздушна база с изтребители и транспортни самолети.

За взривове се съобщава и източно от Техеран.

Израелски медии посочват, че в Тел Авив е паднал снаряд, вероятно ракета, а очевидец каза пред Ройтерс, че в Йерусалим е отекнал силен взрив. Засега не е ясно дали това се дължи на иранските удари или на стрелбата на израелската противовъздушна отбрана.

As Israel precisely targeted military and nuclear sites, Iran responded with an aggressive attack on civilians in Tel Aviv.



It’s not rocket science to figure out who the good guys and bad guys are here. pic.twitter.com/v8qjcV82Qd