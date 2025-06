Китай обяви разработването на бомба, която може да причини пълно „затъмнение“ (ВИДЕО)

Китай разработва нов вид оръжие, насочено единствено към деактивиране на електропреносни мрежи и електроцентрали. Нова бомба, която Китайската народноосвободителна армия (НОАК) би могла да придобие, е способна да предизвика късо съединение в електропреносните мрежи, като ги деактивира. Това съобщава South China Morning Post.

На 26 юни държавната телевизия CCTV публикува анимационен видеоклип, показващ изстрелването на новото оръжие от наземно превозно средство. Новата бомба детонира във въздуха и освобождава 90 суббоеприпаса.

Video released by Chinese state media reveals their new land-launched weapon, releasing carbon filaments to cripple enemy power networks pic.twitter.com/vOmbV5crLS