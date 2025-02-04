Кои бяха най-скъпите трансфери в зимната пауза?

Автор: Христина Колева
В полунощ официално приключи зимният трансферен прозорец. Манчестър Сити изхарчи най-много за подсилвания - общо около 220 милиона евро.
Иначе това са ТОП 10 трансферите тази зима:
1. Джон Дюран (Астън Вила – Ал Наср) 77 милиона евро
2. Омар Мармуш (Франкфурт – Манчестър Сити) 75 милиона евро
3. Квича Кварацхелия (Наполи – ПСЖ) 70 милиона евро
4. Нико Гонзалес (Порто – Манчестър Сити) 60 милиона евро
5. Шави Симонс (ПСЖ – Лайпциг) 50 милиона евро
6. Вандерсон Галено (Порто - Ал Ахли) 50 милиона евро
7. Абдукодир Хусанов (Ланс – Манчестър Сити) 40 милиона евро
8. Витор Рейс (Палмейрас – Манчестър Сити) 37 милиона евро
9. Луис Енрике (Ботафого – Зенит) 33 милиона евро
10. Сантяго Хименес (Фейенорд – Милан) 32 милиона евро