Кои бяха най-скъпите трансфери в зимната пауза?

В полунощ официално приключи зимният трансферен прозорец. Манчестър Сити изхарчи най-много за подсилвания - общо около 220 милиона евро.

Иначе това са ТОП 10 трансферите тази зима:

1. Джон Дюран (Астън Вила – Ал Наср) 77 милиона евро

2. Омар Мармуш (Франкфурт – Манчестър Сити) 75 милиона евро

3. Квича Кварацхелия (Наполи – ПСЖ) 70 милиона евро

4. Нико Гонзалес (Порто – Манчестър Сити) 60 милиона евро

5. Шави Симонс (ПСЖ – Лайпциг) 50 милиона евро

6. Вандерсон Галено (Порто - Ал Ахли) 50 милиона евро

7. Абдукодир Хусанов (Ланс – Манчестър Сити) 40 милиона евро

8. Витор Рейс (Палмейрас – Манчестър Сити) 37 милиона евро

9. Луис Енрике (Ботафого – Зенит) 33 милиона евро

10. Сантяго Хименес (Фейенорд – Милан) 32 милиона евро