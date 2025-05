Кораб на мексиканския флот се блъсна в Бруклинския мост, 2 са загинали, 17 ранени (ВИДЕО)

Кораб на мексиканските военноморски сили, превозващаоколо 200 души на борда, се сблъска с Бруклинския мост в Ню Йорк, съобщава „Ню Йорк Поуст“ .

Според изданието, в събота вечерта една от мачтите на учебния кораб за ветроходство „Куаутемок“ на мексиканските военноморски сили се е ударила в Бруклинския мост, счупила се е и е пробила палубата.

В резултат на инцидента двама души са загинали, а 17 са ранени, включително четирима в критично състояние, според пожарната и други източници.

Според изданието корабът „Куаутемок“ с екипаж от 277 души, предимно кадети, очевидно е изгубил мощност, докато е отплавал от Ню Йорк по пътя си към Исландия, течението го е отнесло в пътната платформа на моста около 20,30 часа местно време, според кмета Ерик Адамс и кадри от катастрофата.

