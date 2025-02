Лава бликна по склоновете на вулкана Етна (СНИМКИ)

Лава бликна по заснежения връх на вулкана Етна в Италия.

Потокът от разтопена скала е на приблизително 3000 метра надморска височина.

Вулканът на италианския остров Сицилия е най-високият в Европа и с най-дълга документирана история на изригвания.

#Etna continues emitting its lava flow from a vent close to the summit. By the evening of 10 February 2025, the flow has reached a length of more than 2 km, but is far from inhabited areas and cultivated land. Photos taken from the town of Belpasso and and the village of Ragalna pic.twitter.com/IpAovE73LU