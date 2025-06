Легендата за Санти Касорла

Санти Касорла е от онази порода футболисти, която отдавна вече е обявена като застрашен вид. Халфът игра голям футбол, когато трябваше, но остана верен на любимия Овиедо. Вече на 40 години, той е със статут на нещо много повече от легенда на скромния тим от Астурия. А в събота вечер ореолът над главата му засия още по-ярко в очите на феновете, след като техният любим клуб се завърна в Ла Лига след 24 години пауза. И в основата на обрата над Мирандес за 3:1 (0:1 в първия мач) в плейофите бе той - 168-сантиметровият Санти от Ланера.

Роден само на 11 км от Овиедо, Касорла винаги е носил скромния отбор в сърцето си. Още от дете той мечтае да играе със "синята" фланелка. Прави го в периода 1996-2003 година като юноша, а после поема към света на големите - Виляреал, Малага и Арсенал.

На 38 и вече с милиони в банковата сметка, най-логичното решение за Санти Касорла е пенсионирането. Но той решава друго, връща се там, откъдето е започнал, за да даде още мъничко на клуба от своето детство.

THE FANS STORM THE PITCH AS OVIEDO WIN THE LALIGA PROMOTION FINAL AND ARE BACK IN THE FIRST DIVISION FOR THE FIRST TIME IN 24 YEARS 🔥 pic.twitter.com/kIqPtkSy6h