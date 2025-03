Лудостта да вкараш важен гол и да прегърнеш идола си на трибуните (ВИДЕО)

Сесилио Уотърман разкри красива история. Нападателят на панамския национален отбор влезе в игра в 70-ата минута срещу САЩ при резултат 0:0 в полуфиналите на КОНКАКАФ Лигата на нациите, а след това 24 минути по-късно вкара гол за изненадващата победа на гостите на стадиона в предградията на Лос Анджелис. С него Панама се класира за финала срещу Мексико.

Когато Уотърман отбеляза победния гол за толкова важен триумф над фаворитите, той празнува по невероятен начин - свали фланелката си, прескочи билбордовете и хукна към откритото студио зад вратата. Там седеше коментаторът на CBS Тиери Анри, шокиран. Уотърман се приближи, хвана го за двете ръце и, разтреперан, го прегърна. Анри го гледаше учудено.

Уотърман каза: „Снощи някой ме попита в хотела кой е моят идол. Веднага отговорих: „Винаги е бил Тиери Анри! Още от дете той беше моето вдъхновение и пример за подражание." Анри, слисан, отговори: "Никога не съм мислил, че мога да бъда част от празник като този. Можех да видя в очите на Сесилио колко много означаваше за него, защото той бе на сантиметри от лицето ми. Той беше в транс. Слава Богу, че разбирам испански, но все още не знаех какво стана", каза Анри.

'YOU ARE MY IDOL' 👈



Incredible moment as Panama's Cecilio Waterman runs straight to his footballing hero Thierry Henry after scoring the 94' winner against the USA.pic.twitter.com/ZLkasMx9rA