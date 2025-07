Малък самолет се разби на летище "Саутенд" край Лондон (ВИДЕО)

Малък самолет се разби на летище "Саутенд" край Лондон, предаде Ройтерс, като се позова на местната полиция.

Тя е била уведомена за инцидента малко преди 16 ч. (18 ч. българско време).

За момента не е ясно колко хора е имало в самолета с дължина 12 метра.

