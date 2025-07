Пратеникът на САЩ пристигна в Украйна, след като Тръмп обяви доставката на ракети "Пейтриът"

Специалният пратеник на Вашингтон в Киев пристигна в понеделник в украинската столица на фона на съобщението на президента на САЩ Доналд Тръмп за изпращане на противоракетни системи "Пейтриът" в разкъсваната от война страна.

Пристигането на Кийт Келог беше потвърдено от Андрий Йермак, ръководител на президентската администрация на Украйна, в изявление в Telegram, придружено от видеоклип, в който той приветства американския пратеник в Киев, предава Anadolu Agency.

Йермак каза, че има "много теми за обсъждане", отбелязвайки, че сред темите в дневния ред са отбраната, както и "засилване на сигурността, оръжията, санкциите, защитата на нашите хора, укрепване на сътрудничеството между Украйна и Съединените щати".

"Русия не иска прекратяване на огъня. Мирът чрез сила е принципът на президента на САЩ Доналд Тръмп и ние подкрепяме този подход", добави той.

Пристигането на Келог в Украйна идва, след като Тръмп обяви ден по-рано, че САЩ ще изпратят неопределен брой ракети за противовъздушна отбрана "Пейтриът" в Украйна, изразявайки също недоволство от руския си колега Владимир Путин.

"Путин наистина изненада много хора", каза Тръмп пред репортери в базата "Андрюс", добавяйки: "Той говори мило, а след това бомбардира всички вечер, но има един малък проблем: не ми харесва".

US Special Representative Kellogg has arrived in Kyiv for what is expected to be a nearly a week long stay.



Hopefully his presence means we can all get some sleep. pic.twitter.com/ANZX6qKrNJ