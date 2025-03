Изпращането на френски бойни части на украинска земя би било лудост, каза лидерът на фракцията на Националния съюз във френския парламент Марин льо Пен, съобщава BFMTV.

Единственият приемлив вариант би бил изпращането на "сини каски" като част от мисия на ООН, въпреки че това е неосъществимо без съгласието на Русия като постоянен член на Съвета за сигурност, добави Льо Пен.

„Франция трябва да основава своята външна политика и политика на сигурност на интереси, факти и реалност, "а не на изблици на емоции и прояви на арогантност", добави Марин льо Пен.

" It seems to me that the metals agreement is mutually beneficial for the US and Ukraine, but I believe that sending French combat troops to Ukrainian soil is madness. Only possible participation in a peacekeeping operation under the auspices of the UN can be considered ," said… pic.twitter.com/RuycnQWTFQ