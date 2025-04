Масирана руска атака: Киев и Харков са ударени с дронове и ракети, има загинали и ранени (ВИДЕО)

В нощта на 24 април Русия масирано атакува Украйна с дронове и ракети. Експлозии се чуха най-малко в Киев и Харков, има загинали и ранени, съобщава РБК-Украйна.

От вечерта на 23 април в редица региони на Украйна е обявена въздушна тревога, тъй като във въздушното пространство на страната са засечени дронове.

С настъпването на новия ден в цяла Украйна беше обявена въздушна тревога. По-специално, нови групи от "Шахиди" долетяха в Украйна, а от юг противникът изстреля крилати ракети "Калибър". Освен това руснаците изстреляха балистични ракети. След това мощни звуци от експлозии се чуха поне в Киев и Харков. Има съобщения и от други градове на Украйна.

🙏 Doctors have already hospitalized 21 wounded in Kyiv

🤬 Among the wounded in Kyiv are three children and a pregnant woman, - Klitschko



‼️ Shahed attack on Kharkiv rn! pic.twitter.com/NrnBsTJefp