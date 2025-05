МВнР на Украйна: Руската армия наруши над 700 пъти обявеното от Путин прекратяване на огъня

Украинският външен министър Андрей Сибега заяви, че руската армия нарушава тридневното примирие (от 8 до 11 май), обявено от президента Владимир Путин по повод 9 Май.

„Както се очакваше, „парадното примирие“ се оказа фарс“, каза Сибига след разговор с украинското военно командване, което му е предоставило информация за ситуацията на фронта.

Според данни на украинските военни, въпреки изявленията на Путин, руските войски продължават да атакуват по цялата фронтова линия. Така от полунощ до обяд в четвъртък Русия е извършила 734 нарушения на прекратяването на огъня и е започнала 63 щурмови операции, 23 от които все още продължават.

"Извършени са 586 атаки срещу позиции на нашите войски, 464 от които с използване на тежко оръжие, 176 удара с дронове, 10 въздушни удара с използване на общо 16 управляеми авиобомби", каза министърът.

„Реагираме адекватно на всички обстрели и споделяме цялата информация за нарушенията на прекратяването на огъня от страна на Русия със САЩ, Европейския съюз и европейските партньори, всички други държави и международни организации. Няма да позволим на Путин да заблуждава никого, когато дори не държи на собствената си дума“, подчерта Сибига.

Министърът добави, че Украйна остава готова за поне 30-дневно пълно прекратяване на огъня и мерки за изграждане на доверие, което ще позволи провеждането на мирни преговори и ще отвори реален път към справедлив и устойчив мир.

