Би било по-добре за Европа да последва САЩ и да изостави подкрепата си за Володимир Зеленски. Това написа в социалната мрежа Х заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев.

„Администрацията на Тръмп вече не иска да храни нацисткото куче в Киев. Така че ядосаното от бълхи куче беше прибрано от грохналата Европа, радостно възкликвайки: „Моето куче”, написа още Медведев.

"Но това е безсмислено: едно лудо, болно куче е опасно. Така че би било най-добре просто да го приспим, без никакви страдания", написа Медведев.

The Trump administration no longer wants to feed the Nazi mutt in Kiev. The flea-ridden dog was picked up by a decrepit Europe, joyfully exclaiming "My doggie"! It's no use, the mad parasitic dog is dangerous. So, better to put it down quietly, without any suffering. Dixi.