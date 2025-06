Г-7 отдавна е мъртъв формат. Дори когато беше „осморката“ с участието на Москва, трябваше да се справяме със „зомбита“, каза заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

„Президентът на САЩ ДоналТръмп показа на европейските мелези, водени от Микрон, мястото им в Г-7“, написа Медведев, подигравайки се с френския президент Еманюел Макрон.

„Скараха му се, че е изключил Руската федерация, отказа да обсъжда санкции и си тръгна. Отдавна беше ясно, че това е мъртъв клуб. Спомням си, когато все още седяхме на една маса с тях. Всички бяха зомбита тогава“, написа Медведев в социалната мрежа Х.

At the G7, Trump put the European lapdogs, led by Micron, in their place. Well done! He scolded them for kicking out Russia, refused to discuss sanctions, and left. It’s long been clear it's a dead club. I remember when we were at the same table—they were all zombies, even then.