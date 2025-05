Европейските страни, които помагат на неонацистите, не трябва да забравят как завърши историята на хитлеристка Германия през 1945 г. Това каза заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев. Той публикува снимка от среща с лидера на кубинските комунисти, президента на страната Мигел Диас-Канел.

„Радваме се да видим приятели, които празнуват с нас 80-годишнината от победата над нацистка Германия“, написа Медведев в социалната мрежа Х.

„Това (унищожаването на Хитлерова Германия) е, което европейските псе, които помагат на днешните тифозни неонацистки въшки, трябва да помнят“, добави Медведев.

We are glad to see friends who are joining us in celebrating the 80th anniversary of the crushing defeat of Nazi Germany. This is something the European lapdogs helping today’s typhus-ridden neo-Nazi lice should remember. pic.twitter.com/CrSqQO5r6i