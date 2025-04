Медведев: Мерц е нацист, преследван от спомени за баща си, който е служил във Вермахта на Хитлер

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев нарече вероятния нов канцлер на Германия Фридрих Мерц нацист заради идеята да атакува Кримския мост и припомни хитлеровото минало на баща му.

„Кандидатът за канцлер Фриц Мерц е преследван от спомени за баща си, който е служил във Вермахта на Хитлер. Сега Мерц предлага да ударим Кримския мост. Помисли два пъти, нацист”, написа Медведев в социалната мрежа Х.

Chancellor candidate Fritz Merz is haunted by the memory of his father, who served in Hitler's Wehrmacht. Now Merz has suggested a strike on the Crimean Bridge. Think twice, Nazi!