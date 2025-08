Медведев: Отмяната на мораториума върху разполагането на ракети със среден и малък обсег е нова реалност

Отмяната на мораториума върху разполагането на ракети със среден и малък обсег е нова реалност, с която противниците на Русия вече трябва да се съобразяват. Това посочи заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

„Изявлението на руското външно министерство за отмяна на мораториума върху разполагането на ракети със среден и малък обсег е резултат от антируската политика на страните от НАТО. Това е нова реалност, с която всички наши опоненти ще трябва да се съобразяват. Очаквайте по-нататъшни стъпки“, написа Медведев в социалната мрежа Х.

The Russian Foreign Ministry's statement on the withdrawal of the moratorium on the deployment of medium- and short-range missiles is the result of NATO countries’ anti-Russian policy.

This is a new reality all our opponents will have to reckon with. Expect further steps.