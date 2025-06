Мелони върти изразително очи на срещата на Г-7 (ВИДЕО)

Италианският премиер Джорджа Мелони беше заснета как изразително върти очи на срещата на върха на Г-7. Реакция ѝ беше, докато френският президент Еманюел Макрон ѝ шепнеше нещо в ухото на кръглата маса, на която присъстваха и други световни лидери.

Клип от момента показва как Мелони се навежда, докато Макрон си запушва устата и мърмори. Мигове по-късно тя беше заснето от камерата как върти очи, преди да се отдръпне.

French President Emmanuel Macron was seen whispering into the ear of Italian Prime Minister Giorgia Meloni, who then rolled her eyes during the G7 summit in Alberta 🇨🇦



What do you think was said?

