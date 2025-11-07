МЗ разпореди спешна проверка за замърсяването на въздуха във Велико Търново

Създадена е междуведомствена работна група с експерти от различни институции

Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов е разпоредил извънредни действия и пълно проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с качеството на атмосферния въздух във Велико Търново.

От Министерството на здравеопазването съобщават, че е създадена междуведомствена работна група с участието на експерти от министерствата на здравеопазването и на околната среда и водите, както и от техните регионални структури. В екипа ще се включи и Инспекцията по труда. Първото заседание на групата е насрочено за 10 ноември.

Работната група ще трябва да направи цялостна оценка на здравния риск, да организира епидемиологично проучване за връзката между замърсяването на въздуха и здравето на жителите, както и да предложи конкретни мерки с ясни отговорности и срокове за справяне с проблема.

Местни жители от седмици изразяват недоволство заради влошеното качество на въздуха в града и посочват като основен източник на замърсяване завода за преработка на дървесина на „Кроношпан“.