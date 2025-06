Мисията на Иран в ООН опроверга думите на Тръмп, че Техеран иска преговори

Мисията на Иран в ООН отговори на твърдението на Доналд Тръмп, че Техеран се е свързал с Вашингтон.

Нито един ирански служител "никога не е искал да се унижава пред портите на Белия дом", се казва в изявление на страницата на Постоянното представителство на Иран към ООН в социалната мрежа X. Така Постоянното представителство отговори на изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Техеран иска преговори.

"Единственото нещо, което е по-отвратително от лъжите му, е страхливата му заплаха да "унищожи" лидера на Иран", отбелязват от мисията.

Ирански представители добавиха, че страната няма да преговаря под натиск, нито ще приеме мир при такива условия. Същевременно отново обещаха да отговорят "на всяка заплаха с контразаплаха и на всяко действие с контрадействие".

No Iranian official has ever asked to grovel at the gates of the White House. The only thing more despicable than his lies is his cowardly threat to “take out” Iran’s Supreme Leader.



Iran does NOT negotiate under duress, shall NOT accept peace under duress, and certainly NOT…