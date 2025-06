Израел бомбардира 5 ирански хеликоптера AH-1 във военновъздушната база Керманшах (ВИДЕО)

Израелските военновъздушни сили бомбардираха пет ирански хеликоптера AH-1 във въздушна база в Керманшах тази сутрин, съобщи говорителят на Израелските отбранителни сили, бригаден генерал Ефи Дефрин, на пресконференция.

"Тяхната мисия беше да се опитат да повредят самолета ни", казва Дефрин. Израелските отбранителни сили (ИДФ) публикуват кадри, показващи ударите, пише The Times of Israel.

The Israeli Air Force bombed five Iranian AH-1 helicopters at an airbase in Kermanshah this morning, IDF Spokesman Brig. Gen. Effie Defrin says in a press conference. "Their mission was to try and harm our aircraft," Defrin says. The IDF releases footage showing the strikes. pic.twitter.com/96ATknr0RT

"Нанесохме значителни удари на иранския режим и като такива те бяха изтласкани обратно в централен Иран. Сега те съсредоточават усилията си върху провеждане на ракетен огън от района на Исфахан. Ние се стремим към военни цели, те атакуват цивилни домове". За оперативна актуализация от говорителя на Израелските отбранителни сили генерал-майор Ефи Дефрин.

"We have delivered significant blows to the Iranian regime, and as such, they have been pushed back into central Iran. They are now focusing their efforts on conducting missile fire from the area of Isfahan. We are aiming at military targets, they are attacking civilian homes."… pic.twitter.com/ZtBRI7SS42