Иран с предупреждение: Очаквайте изненада, която светът ще помни векове наред

Докато светът чака решението на САЩ дали ще се включат в конфликта между Иран и Израел, Техеран отправи зловещо предупреждение.

Иранската държавна телевизия предупреди:

„Тази вечер ще се случи голяма изненада, която светът ще помни векове наред.“

Вече шест дни двете страни не спират да се обстрелват помежду си в Близкия изток.

А докато държавните медии предупреждаваха за "изненадата", иранският аятолах Али Хаменей предупреди, че битката едва сега започва.

