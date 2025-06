Джей Ди Ванс: Тръмп може да реши да предприеме по-нататъшни действия за прекратяване на обогатяването на уран от Иран

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви във вторник, че президентът Тръмп може да реши да предприеме „по-нататъшни действия за прекратяване на обогатяването на уран от Иран“ за ядрената му програма, но подчерта, че тези, които се притесняват от по-голямо „вмешателство в чужбина“, трябва да се доверят на главнокомандващия, докато той се справя с израелско-иранския конфликт.

Ванс, известен с по-изолационистките си външнополитически възгледи, подчерта, че Тръмп има върховната власт по въпроса дали да включи американските военни, но че е „удивително последователен“ по въпроса за ядрената програма на Иран повече от десетилетие.

„Президентът показа забележителна сдържаност в това да държи фокуса на нашите военни върху защитата на нашите войски и защитата на нашите граждани“, написа Ванс в дълга публикация в X.

„Той може да реши, че трябва да предприеме допълнителни действия, за да сложи край на обогатяването на уран от Иран. Това решение в крайна сметка принадлежи на президента. И разбира се, хората са прави да се притесняват от чуждестранно обвързване след последните 25 години идиотска външна политика.“

„Но вярвам, че президентът е спечелил известно доверие по този въпрос. И след като видях това отблизо и лично, мога да ви уверя, че той се интересува само от използването на американските военни за постигане на целите на американския народ. Каквото и да прави, това е неговият фокус“, добави той.

Тръмп разкритикува критиците отдясно, които поставиха под въпрос подхода му след мащабните атаки на Израел срещу ядрените съоръжения на Иран и висшите военни лидери.

Президентът нарече медийната личност Тъкър Карлсън „чудак“, след като журналистът заяви, че американско нахлуване в Иран би означавало „край на американската империя“ и би било „край на президентството на Тръмп“.

